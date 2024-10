Calcio serie C – Incredibile calendario tra coincidenze ed incroci. Prossimo turno e classifica

"Non ci sono partite facili". Il campionato dimostra che non è un modo di dire

L’incredibile incrocio di gare che anche per la prossima settimana vede coinvolte le prime quattro formazioni della classifica. Nel giorno in cui si è giocato Reggina-Bari, sul campo del Monopoli si affrontavano la squadra di casa e la Ternana. I campi di gioco sono sempre uguali, con l’inversione degli avversari. Domenica pomeriggio sempre a Monopoli il derby contro il Bari, mentre lunedi sera al Granillo gli amaranto affronteranno la Ternana. Un altro passaggio importantissimo verso la promozione in serie B. Questo il turno:

Rieti – Catanzaro

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

Sicula Leonzio – Potenza

AZ Picerno -Vibonese

V. Francavilla – Avellinoi

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana (lunedi)

CLASSIFICA

Reggina 56

Bari 50

Ternana 48

Monopoli 47

Potenza 45

Catanzaro 38

Teramo 37

Catania 33

Cavese 32

Viterbese 32

V. Francavilla 30

Paganese 30

Avellino 29

Casertana 29

Vibonese 28

AZ Picerno 25

Bisceglie 18

Rende 15

Sicula Leonzio 13

Rieti 12

