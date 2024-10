Calcio serie C – Vola il Rende, applausi per Nevio Orlandi. Reggina, la classifica adesso preoccupa molto

Con Rende-Reggina si è conclusa la giornata numero dieci del girone C. Un bilancio di queste prime gare di campionato, mette in evidenza alcune sorprese come appunto la squadra d Modesto e la Vibonese di Nevio Orlandi, mentre per la Reggina una zona di classifica che diventa sempre più preoccupante, seppur con due giornate ancora da recuperare, ma anche due possibili punti di penalizzazione. Il quadro completo dei risultati e la classifica:

Paganese – Sicula Leonzio 0-1

Siracusa – Cavese 3-1

Trapani – Matera 2-0

Vibonese – V. Francavilla 5-0

Potenza – Catania 3-1

Catanzaro – Bisceglie 1-1

Juve Stabia – Casertana 1-1

Viterbese – Rieti 0-1

Rende – Reggina 3-2

CLASSIFICA

Trapani 21

Rende 20

Juve Stabia 19

Vibonese 17

Catania, Sicula Leonzio 14

Casertana 13

Potenza 12

Catanzaro,, Cavese 11

Bisceglie, Rieti 10

V. Francavilla 9

Monopoli, Siracusa, Reggina 8

Paganese 2

Viterbese 0

Matera -4