Calcio – Ivan Franceschini ricomincia ancora dalla serie D

Ora è ufficiale. Ivan Franceschini è il nuovo allenatore della Calcio Cittanovese. Un colpo di qualità, oltre che di assoluto prestigio, per la guida tecnica della prima squadra giallorossa, che avrà il compito di avviare un nuovo ciclo sportivo per una piazza ormai punto di riferimento per il calcio interregionale.

Il mister, classe ’76, avvierà sin da subito le operazioni di mercato, in stretta sinergia con la dirigenza e i collaboratori societari.

Il palmares – Ivan Franceschini è, a tutt’oggi, uno degli idoli indiscussi per il calcio reggino. Protagonista di stagioni indimenticabili in Serie A insieme alla squadra amaranto, nel suo curriculum anche importanti esperienze con le maglie di Parma, Genoa, Chievo e Olimpique Marsiglia. Dal 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore sedendo sulle panchine di Gallico Catona, Settore Giovanile della Reggina e, lo scorso anno, della Palmese in Serie D.

Le parole del tecnico – In attesa della presentazione ufficiale, in programma per i primi giorni di luglio, Franceschini ha inteso da subito “ringraziare la Società giallorossa per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati sin dai primi contatti. Sono felice di sposare un progetto ambizioso – ha proseguito – che da anni sta dimostrando radici solide e qualità strutturali notevoli. Nell’immediato inizieremo a ragionare sul mercato, tenendo in conto le esigenze tecniche e, contestualmente, l’indirizzo dato dalla Società, che mira a coinvolgere nell’organico tanti giovani di talento”.

“Fiduciosi e soddisfatti” – “Siamo fiduciosi per quello che sarà il prosieguo del nostro cammino sportivo in Serie D – questo il messaggio della Società – e siamo certi che con mister Ivan Franceschini saremo in grado di aprire un nuovo ciclo vincente e ricco di soddisfazioni. La Cittanovese, nel suo complesso, dà il benvenuto al nuovo allenatore e gli augura buon lavoro per quella che sarà l’esperienza sulla panchina giallorossa. Le attese sono tante, sia da parte dei vertici dirigenziali che da parte dei tifosi. Il lavoro è appena iniziato e, nelle prossime settimane, sarà proiettato alla costruzione di un organico competitivo e all’altezza della sfida. In questo senso, chiediamo ai nostri sostenitori di starci vicini sin dall’inizio della campagna abbonamenti, che prenderà il via a giorni. Con il supporto della Comunità di Cittanova, e delle sue forze positive, la Cittanovese riuscirà a raggiungere nuovi traguardi prestigiosi e, senza dubbio, storici”.

Fonte: facebook Cittanovese