Calcio serie D – Il Locri alla conquista della storia. C’è anche il derby reggino

Per tutta la settimana non si è parlato d’altro. A Locri l’attesa sta per concludersi, saranno almeno 500 i tifosi amaranto al seguito della squadra, per la sfida che, qualora portasse un risultato pieno per la compagine della jonica, diventerebbe tra quelle da collocare nella storia calcistica locrese.

Il tecnico Scorrano ha preparato con grande attenzione il match e soprattutto cercato di lavorare sull’aspetto emozionale, vista la risonanza che lo stesso sta assumendo e che su qualche giovane potrebbe giocare brutti scherzi. Per il resto questi sono incontri che si preparano da se, con tutti i calciatori che sul piano motivazionale non aspettano altro. Vedremo che ne verrà fuori, fermo restando che il campionato che il Locri punta a disputare, ha sicuramente aspettative diverse rispetto a quello dei baresi.

La giornata numero sette della stagione prevede questo programma:

Messina – Castrovillari

Bari – Locri

Cittanovese – Acireale

Marsala – Turris

Nocerina – Igea Virtus

Roccella – Palmese

Rotonda – Gela

Troina – Portici

Sancataldese – Messina

CLASSIFICA

Bari 14

Locri 13

Nocerina 11

Acireale 10

Santataldese 10

Gela. Turris, Troina, Palmese, Cittanovese, Portici e Marsala 8

Castrovillari 7

Roccella 5

Igea Virtus e Messina 4

Rotonda 3

Città di Messina 2