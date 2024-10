Calcio serie D – Ottimo acquisto per la Palmese, arriva il portiere ex Reggina

La società U.S.C. Palmese 1912 ASD comunica con estremo piacere di essersi assicurata, per la prossima stagione di Serie D, le prestazioni sportive del portiere Mattia Licastro.

Mattia, nato a Delianova il 24 aprile 1995, è cresciuto calcisticamente nelle file della Reggina. Solo una parentesi nel Bisceglie (culminata con la vittoria del campionato) per il resto sempre con la casacca amaranto prima in Serie D e poi in Serie C.