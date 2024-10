Calcio serie D – La Palmese presenta la campagna abbonamenti. Prezzi e modalità

RIPARTIAMO – E’ lo slogan della campagna abbonamenti 2019/202O che punta a valorizzare il forte spirito identitario che lega il territorio alla realtà calcistica per le gare della U.S. Palmese 1912 in serie D.



Le parole del Presidente Simone sono state: “Palmi rimane una delle realtà più attive nello sport in Calabria, e ciascun tifoso, in una fase decisamente delicata come quella che si sta vivendo a livello nazionale, dovrebbe stringersi con ancora più entusiasmo alle sue squadre, con orgoglio e passione“.

La novità piu assoluta è la Tribuna Centralissima che sarà situata al centro della tribuna e avrà come privilegio la posizione e un Cuscino Poltroncina da Stadio.

Novità le riduzioni per Under 18 (nati dopo il 01/01/2002).

Gli Under 18 potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i settori (esclusa la Tribuna Centralissima). In particolare il titolo d’accesso stagionale costerà 80 euro nella Gradinata e 100 euro nella Tribuna.

Ecco i prezzi nel dettaglio:

• Tribuna € 170,00 (rispetto ai 180 della scorsa stagione)

• Gradinata € 120,00 (rispetto ai 130 della scorsa stagione)

• Tribuna Centralissima € 190,00

• Tribuna Under18 € 100,00

• Gradinata Under18 € 80,00

La campagna abbonamenti prenderà il via sin dal pomeriggio di oggi, fino al Venerdì antecedente la prima gara casalinga di campionato si potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale nelle rivendite autorizzate, presso l’Ufficio Abbonamenti dello stadio “Giuseppe Lopresti”.