Calcio – Lo sfogo di Fabio Caserta: ‘Futuro ancora da decidere, ma insieme’

Voci che si rincorrono come spesso accade nei giorni di calciomercato e che non riguardano solo i calciatori, ma anche i tecnici in procinto di cambiare panchina. Da giorni si discute sul futuro di Fabio Caserta, la sua conferma dopo la vittoria del campionato appariva scontata. Una serie di notizie venute fuori riguardo il suo rapporto con il presidente della Juve Stabia Manniello, quest’ultimo ha già annunciato di mettersi da parte, hanno parecchio infastidito il tecnico reggino il quale, attraverso il proprio profilo social, ha voluto fare alcune precisazioni:

“Tante persone stanno scrivendo e dicendo troppe ca…..te sul mio conto e attaccano una persona che non merita tutto questo come il signor Manniello, perchè il mio futuro lo decideremo sempre e solo insieme, con la massima tranquillità possibile per il bene comune,,, se tanti giornalai,, e tante persone voglio mettere confusione sappiate che non ci riuscirete perché tra di noi c’è massima stima e rispetto e sopratutto siamo persone per bene e non truffatori“.

Il nome di Fabio Caserta negli ultimi giorni è stato accostato più volte alla panchina della Reggina.

