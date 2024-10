Calcio – Spopola sui social l’imitazione del presidente Luca Gallo

Gennaro Calabrese è nato a Reggio Calabria ma da diversi anni vive a Roma. Laureato in Giurisprudenza presso l’università di Messina, ha intrapreso una strada diversa rispetto a quella dell’avvocatura per le sue straordinarie capacità artistiche che dalla città di Reggio, lo hanno portato a riscuotere successo anche in ambito nazionale.

E’ attore, comico, cabarettista, imitatore. E’ diventato popolare nella sua città natale per una strepitosa imitazione dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti ed a distanza di tanti anni, a stimolare ed ispirare una nuova imitazione, è l’attuale proprietario della società amaranto Luca Gallo. Il video che segue sta spopolando sui social:

Per vedere il video CLICCA QUI.

[custom_video numerazione=”1″ /]