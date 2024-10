Calcio – Nuova squalifica e multa per il DS Massimo Taibi

Ammenda anche per il Bari

Emessi i verdetti come ogni martedi da parte del Giudice Sportivo:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 500,00 BARI perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2020 E AMMENDA € 500,00 TAIBI MASSIMO (REGGINA) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (panchina aggiuntiva).

