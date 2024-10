Vibonese-Reggina: la società di Caffo invita i tifosi ad acquistare i biglietti

“Vibonese – Reggina, in programma domenica 2 febbraio allo stadio “Luigi Razza” sarà una partita dal pubblico delle grande occasioni. Prosegue a gonfie vele la prevendita dei tagliandi. Praticamente già polverizzati i biglietti riservati al settore ospiti. In virtù di tale condizione la Società rossoblu invita i propri tifosi a non attendere, salvo casi eccezionali, il giorno della partita e/o gli ultimi minuti pre-gara per procurarsi il tagliando di ingresso, evitando, altresì, lunghe code al botteghino”.

fonte: www.usvibonese.com

