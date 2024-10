Calcio – Stadi vuoti? Orari improponibili ed in tanti chiedono l’anticipo. Anche la Reggina

Si parla di voler riportare la gente allo stadio e poi si creano gli spezzatini durante le giornate in cui le squadre scendono in campo con orari a volte scomodi ed improponibili.

Da qui ne scaturiscono poi le richieste di spostamenti, come quelle già arrivate in Lega ed approvate per le gare programmate sabato ore 18,30 ed anticipate alle 14,30. In elenco troviamo per il momento Rieti-Cavese e Vibonese-Matera e non è escluso che a tali richieste si aggiunga quella per il match sempre di sabato pomeriggio tra la Reggina ed il Monopoli, stesso orario iniziale, stessa necessità di anticipo.