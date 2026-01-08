Calcio: stangata per il Trapani, altra penalizzazione. La nuova classifica
Nuova sanzione, dopo gli otto punti già tolti all'inizio di questa stagione
08 Gennaio 2026 - 17:35 | Redazione
Periodo nerissimo per il gruppo Trapani guidato dal presidente Valerio Antonini. Dopo le note vicende che hanno caratterizzato la squadra di basket, arriva la stangata anche per quella di calcio con una nuova penalizzazione, questa volta di ben sette punti.
La nota diffusa dalla FIGC:
“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.
In virtù di questo nuovo provvedimento, così cambia la classifica:
La classifica
Benevento 44
Catania 42
Salernitana 38
Casertana 38
Cosenza 36
Monopoli 30
Crotone 28
Casarano 28
Potenza 26
A. Cerignola 25
Atalanta U23 22
Cavese 21
Sorrento 21
Siracusa 21
Altamura 20
Trapani (-15) 19
Latina 19
Foggia 19
Giugliano 16
Picerno 15