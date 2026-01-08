Calcio: stangata per il Trapani, altra penalizzazione. La nuova classifica

Periodo nerissimo per il gruppo Trapani guidato dal presidente Valerio Antonini. Dopo le note vicende che hanno caratterizzato la squadra di basket, arriva la stangata anche per quella di calcio con una nuova penalizzazione, questa volta di ben sette punti.

La nota diffusa dalla FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

In virtù di questo nuovo provvedimento, così cambia la classifica:

La classifica

Benevento 44

Catania 42

Salernitana 38

Casertana 38

Cosenza 36

Monopoli 30

Crotone 28

Casarano 28

Potenza 26

A. Cerignola 25

Atalanta U23 22

Cavese 21

Sorrento 21

Siracusa 21

Altamura 20

Trapani (-15) 19

Latina 19

Foggia 19

Giugliano 16

Picerno 15