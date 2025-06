Calcio, Ternana: dopo l’ok della Covisoc, Bandecchi lancia l’allarme. ‘Potrebbe fallire’

In un calcio come quello italiano dove ogni giorno vengono fuori novità quasi mai positive, succede pure che il sindaco di Terni Stefano Bandecchi dichiari che la società rossoverde sia a rischio fallimento, a distanza di pochi giorni dall’ok della Covisoc per l’iscrizione al prossimo campionato:

Le dichiarazioni di Bandecchi

“La Ternana calcio potrebbe fallire, bisogna affrontare la questione altrimenti si giocherà in una categoria inferiore. Bisogna prendere dei provvedimenti, ho parlato direttamente con D’Alessandro e mi ha detto di essere pronto a cedere la società. La questione stadio è collegata, stiamo lavorando, ma prima c’è la squadra di calcio. Come sindaco mi sto impegnando direttamente sul tema”.