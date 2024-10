Calcio: la Ternana vince il derby con il Perugia, ma Bandecchi è una furia

Il rammarico per la Ternana rimane. Quattro risultati utili consecutive in questo finale di stagione caratterizzati da tre vittorie e quel pareggio contro il Frosinone che ancora continua a far discutere. La compagine di Lucarelli è ormai certa di non poter più raggiungere i play off mancando una sola giornata alla fine della stagione, ma per i rossoverdi rimane comunque un campionato più che dignitoso per essere una matricola. Non la pensa così il presidente Bandecchi che attraverso il proprio profilo Instagram ha così commentato dopo la vittoria sul Perugia, dichiarazioni riportate da ternananews: “Sono in una trattoria diciamo napoletana, sto festeggiando la vittoria nel derby, in realtà sto festeggiando la sconfitta del campionato. Niente vittoria tra il primo e il secondo posto e niente playoff. Sto festeggiando la vittoria del derby che è un pò come levarsi la sete col prosciutto e dato che mi devo levare la sete col prosciutto sono venuto in questa trattoria dove si mangia con 7€ e mi trovo bene. Quest’anno abbiamo fatto un campionato da 7 euro. Si sono incazzato anche se abbiamo vinto il derby. Ve lo volevo dire a tutti”.