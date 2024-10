Calcio, le due facce del tifo: Genoa, boom di abbonamenti, a Venezia duro comunicato degli ultras

Le due squadre retrocesse dalla serie A, con le tifoserie che hanno reagito in maniera opposta

Passione e calore del tifo genoano sono noti a tutti. Lo scorso anno, con la squadra destinata alla cadetteria, è stato incessante a prescindere il sostegno dei supporters rossoblu, in quella curva del Marassi sempre gremita. E nonostante una clamorosa ed inaspettata retrocessione, la risposta del pubblico è stata incredibile. Solo nei giorni in cui era programmato il diritto di prelazione sugli abbonamenti, sono state al momento più di 10.000 le tessere sottoscritte e ci sarà tempo fino a domenica sera per esercitarlo. Da lunedi vendita libera.

Reazione decisamente diversa quella deli ultras del Venezia che con un durissimo comunicato contestano la linea politica della società, anticipando che nessun abbonamento verrà sottoscritto: