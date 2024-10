Calcio: i tifosi del Brescia espongono uno striscione a sostegno degli ultras amaranto

Il Brescia gioca la sua seconda partita stagionale e guadagna un altro successo. La squadra di Gastaldello, dopo il disastroso scorso campionato con la retrocessione in serie C, riammessa a scapito della Reggina in cadetteria, è partita benissimo. Nel derby di questo pomeriggio contro il Lecco, altra compagine partita in ritardo perchè coinvolta nel percorso tra giustizia sportiva e ordinaria, è stato inquadrato uno striscione esposto dai tifosi delle rondinelle a sostegno degli ultras amaranto.

