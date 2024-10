Serie B: Catanzaro surclassato dal Parma. La nuova classifica

La squadra di Pecchia balza in vetta alla graduatoria

La giornata di serie B ha visto scendere in campo dopo le partite del sabato altri due incontri. Quello più atteso certamente al Ceravolo di Catanzaro, un big match tra due squadre appaiate a quota dieci in classifica. Non c’è stata storia, ducali che si sono imposti con il punteggio di 0.5. Vince all’ultimo respiro il Como con la Ternana.

I risultati delle 14,00

Venezia – Spezia 1-0 (venerdi)

Pisa – Bari 1-1

Feralpisalò – Modena 1-1

Cosenza – Sudtirol 2-2

Ascoli – Palermo 0-1

Lecco – Brescia 0-2

Reggiana – Cremonese 1-1

Domenica 17 settembre

Como – Ternana 2-1

Catanzaro – Parma 0-5

Lunedi 18 settembre

Sampdoria – Cittadella 1-2

La classifica

Parma 13

Venezia 11

Palermo 10

Catanzaro 10

Modena 10

Sudtirol 8

Cittadella 8

Como 7

Bari 7

Brescia 6

Cremonese 6

Cosenza 5

Pisa 4

Ascoli 3

Reggiana 3

Sampdoria (-2) 2

Spezia 1

Ternana 1

Feralpisalò 1

Lecco 0