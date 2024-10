Calcio: insaziabile Trapani, insaziabile Antonini. Poi l’attacco del presidente agli avversari

Bisognava ribaltare il risultato della partita di andata, persa in casa contro il Follonica Gavorrano. Il Trapani ci è riuscito grazie ai gol di Kragl e Samake e così dopo la vittoria del campionato, alza al cielo anche la Coppa Italia Dilettanti. L’insaziabile presidente Valerio Antonini adesso chiede lo scudetto: “Torniamo a casa con la Coppa! Avevo chiesto ai nostri ragazzi di dimostrare che potevano fare il salto di qualità non accontentandosi di aver vinto il campionato facendo di tutto per centrare di realizzare il sogno del Triplete. Mi hanno seguito e hanno tirato fuori energie che pensavano aver finito. Gliene sono grato. Così come lo sono a quei straordinari tifosi che anche oggi ci hanno fatto giocare in casa. Il nostro dodicesimo uomo in campo.

La mediocrità delle parole usate dall’allenatore avversario, di cui non cito neanche il nome perché sconosciuto ai più, non fa altro che addolcire questa vittoria, a dimostrazione di quanto sarebbe stato umiliante veder vincere una squadra nettamente inferiore a noi”.

Obiettivo la Poule Scudetto

“E ora tocca alla Poule Scudetto. Sul petto il prossimo anno vogliamo sia la coccarda della coppa Italia che lo scudetto. Possiamo e dobbiamo farcela. Avere celebrato così tanti successi quest’anno può far sperare i nostri avversari che ne abbiamo fatto indigestione. Beh vi dico con tono deciso e determinato che NON siamo minimamente sazi, e che trionferemo ancora dovunque e comunque! Sia nel Calcio che nel Basket. Per noi e per voi! Tutti uniti verso il prossimo traguardo!!!! La storia ci aspetta“.