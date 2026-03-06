Calcio: trasferte vietate fino a fine stagione ai tifosi del Savoia. Le motivazioni

Scontri fra tifosi del Savoia e quelli del Frosinone avvenuti di recente hanno portato alla decisione di impedire fino al termine della stagione le trasferte ai tifosi campani. La società del Savoia lo comunica tramite social:

“Oggi abbiamo ricevuto il decreto firmato dal Ministro dell’Interno. Divieto di tutte le trasferte. Un provvedimento duro, che nasce da fatti gravissimi avvenuti nelle scorse settimane e che nessuno di noi intende minimizzare. La violenza non è mai giustificabile. Mai. Il rispetto delle istituzioni e della legalità viene prima di tutto. Ed è proprio nel rispetto delle istituzioni che accogliamo questo provvedimento con senso di responsabilità, consapevoli che gli episodi accaduti hanno messo a rischio l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico.

Ma allo stesso tempo sentiamo il dovere di dirlo con chiarezza, una comunità intera non può essere identificata con le azioni di pochi. Torre Annunziata, la sua gente, la sua passione e la sua storia non meritano di essere raccontate attraverso la violenza di una minoranza.

Oggi più che mai sentiamo il peso di una grande responsabilità. La responsabilità verso una città. La responsabilità verso chi ha creduto in noi. La responsabilità verso migliaia di persone che vedono nel Savoia molto più di una squadra di calcio.

Per troppo tempo molti ragazzi sono cresciuti senza una guida, figli di una città spesso lasciata sola, senza regole e senza riferimenti. Noi non vogliamo giudicarli. Vogliamo prenderci la responsabilità di educarli.

Se necessario, saremo per loro ciò che è mancato, una guida. Se necessario, saremo per loro dei genitori. Il Savoia deve diventare questo, un simbolo di appartenenza, di rispetto, di legalità e di amore per la propria città.

Non sarà facile. Ma le sfide più difficili sono quelle che cambiano davvero il destino di una comunità. Noi non ci tireremo indietro. Perché il Savoia non è solo una squadra. È una responsabilità. È una missione.

È una città intera che merita di rialzarsi. Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!”