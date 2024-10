Calcio – Potrebbe saltare il triangolare della Reggina a Salerno?

Per il primo di agosto è fissato un appuntamento molto atteso soprattutto dalle tifoserie

“Terreno di gioco permettendo, i dovrebbe giocare il 1 agosto all’Arechi il triangolare del gemellaggio tra Salernitana, Bari e Reggina. Visto lo stress del terreno in occasione delle Universiadi il prato potrebbe non presentarsi al top, quantomeno dal punto di vista cromatico. Si vedrà, se il club vorrà dare seguito a questa eventualità oppure non disputare queste amichevoli tra tifoserie amiche”.

Questo è quanto pubblicato oggi dai colleghi di tuttosalernitana.com. vedremo nei prossimi giorni se vi saranno sviluppi e se in qualche modo la società ospitante interverrà per rendere il manto erboso migliore.

