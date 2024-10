Calcio – Under 15 Provinciale. L’Asd Calcio Saline Joniche torna in vetta

Pronto riscatto dell’Asd Calcio Saline Joniche nella decima giornata del girone A del Campionato Provinciale Figc riservato alla categoria Under 15. I ragazzi di mister Ritorto, reduci dalla sconfitta con l’Archi, superano in rimonta la Calcistica Spinella e si issano solitari in vetta alla classifica. Sotto di un gol nel derby contro i cugini melitesi, ci hanno pensato prima Carmelo Romano e poi il bomber classe 2005 Giovanni Franzò a confezionare la “remuntada” vincente.

Grande la soddisfazione di tutta la dirigenza ionica, con in testa il presidentissimo Tonino Foti.

Le buone notizie per la Scuola Calcio della frazione marina montebellese non finiscono qui. Nel campionato “Piccoli Angeli” le due squadre ai nastri di partenza sono prima e seconda. Primato solitario anche nel torneo “Allievi” calcio a 5.

Sarà un finale di stagione elettrizzante, e l’Asd Calcio Saline Joniche è pronta a stupire con tutte le sue compagini.