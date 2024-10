Calcio Under 17 – La Reggina in campo il 28 aprile in trasferta

La FIGC ha comunicato in data odierna gli accoppiamenti relativi agli ottavi di finale della categoria Under 17 Serie C. I ragazzi di Tobia Assumma, qualificatosi alla fase successiva da secondi della classe, affronteranno i pari età della Ternana. Secondo i criteri stabiliti, la Reggina disputerà la gara di andata in trasferta.

OTTAVI DI FINALE (and. 28 aprile – rit. 5 maggio)

Rimini-Catania

Feralpisalò-Novara

Arezzo-Paganese

Pordenone-Città di Pontedera

Pro Vercelli-Fussball Sudtirol

Ternana-Reggina

Robur Siena-Renate

L.R. Vicenza-Juve Stabia