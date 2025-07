Calcio, Vibonese: la nuova proprietà presenta Ds e allenatore

Nella sala stampa dello Stadio “Luigi Razza” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo gruppo societario di maggioranza della U.S. Vibonese Calcio, guidato da Fernando Cammarata. Un momento storico per il club rossoblù che segna il passaggio di consegna tra passato, presente e futuro della più importante società calcistica vibonese.

Il presidente in pectore Fernando Cammarata ha illustrato la vision del progetto societario: “Siamo qui per fare bene e costruire qualcosa di importante per questa città e per questi colori. La Vibonese ha una storia gloriosa e noi vogliamo riportarla ai livelli che merita, con serietà, programmazione e investimenti mirati. Il nostro obiettivo è costruire un progetto solido e duraturo nel tempo“.

L’occasione ha visto la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Angelo Costa, che ha sottolineato l’importanza della serietà nel lavoro: “Arriviamo con grande determinazione e con obiettivi chiari. Vogliamo costruire una squadra competitiva, lavorando con metodo e professionalità. Il nostro impegno sarà totale per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati“. Nel corso della conferenza è stato inoltre annunciato il ritorno in maglia rossoblù di Besmir Balla, che già aveva vestito la casacca vibonese tre stagioni fa. Un gradito ritorno per il giocatore che conosce bene l’ambiente e rappresenta un rinforzo importante di esperienza per il nuovo corso rossoblù.

Presentato ufficialmente anche il nuovo allenatore Raffaele Esposito, già tecnico di Casertana, Termoli, Casalnuovo e Paganese tra le altre, il quale ha delineato la propria filosofia di gioco: “Il mio sogno è vincere con questa maglia. Vogliamo una squadra propositiva, che giochi un calcio offensivo e spettacolare. Punteremo su un modello tattico flessibile, principalmente 3-5-2 o 4-3-2-1, che ci permetta di essere sempre aggressivi e di creare molte occasioni da gol. I tifosi meritano di vedere una Vibonese che lotta su ogni pallone“.

Un passaggio significativo della conferenza è stato dedicato al presidente uscente Pippo Caffo, che rimarrà in società come socio di minoranza. “L’amore per questi colori non si può cancellare”, ha dichiarato Caffo. “Pur riconoscendo che l’età e le forze si affievoliscono con il tempo, la passione per la Vibonese rimane intatta. Sono felice di poter continuare a dare il mio contributo, anche se in un ruolo diverso, per il bene di questa società che porto nel cuore”.

La U.S. Vibonese Calcio si prepara così ad affrontare la nuova stagione con rinnovate ambizioni e con la consapevolezza di poter contare sul sostegno di una piazza storica e appassionata.