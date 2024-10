Calcio: nuova esperienza per il reggino Marco Condemi

Il talentuoso calciatore è cresciuto nel settore giovanile della Reggina facendo anche l'esordio in serie B

La lunga trafila nel settore giovanile della Reggina fino all’esordio in serie B contro il Cesena nel 2014. Una carriera che per Marco Condemi si preannunciava assai promettente e che probabilmente invece ha dato al talentuoso calciatore, molto meno rispetto a quelle che erano e sono le sue qualità. Adesso Condemi riparte dalla Vigor Lamezia, compagine che milita in Eccellenza e che punta a un campionato di vertice.

Il comunicato

“La Vigor Lamezia è lieta di annunciare l’arrivo in biancoverde di Marco Condemi. A poche ore dal prossimo impegno in campionato, mettiamo a segno un importante colpo di mercato. Il classe ’95, centrocampista con il vizio del gol, ha vestito le maglie di Reggina, Cittanovese, Palmese, San Luca e Gioiese, contribuendo alla vittoria del campionato di due anni fa per quest’ultima“.