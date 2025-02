Calciomercato: arriva un nuovo attaccante per l’Acireale

Tanti calciatori andati via, tanti altri in arrivo per un Acireale che ha totalmennte trasformato il proprio organico rispetto all’inizio della stagione. Dopo aver annunciato il centrocampista Paglia, la società granata ha ufficializzato anche l’acquisto dell’attaccante De Martino, che ha vestito la maglia del Pompei. Giocatore dalla notevole stazza fisica, alto 192 cm, ha già diverse esperienze in serie D.

