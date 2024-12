Il mercato delle altre: l’ex Reggina Kremenovic lascia l’Acireale

Una stagione non particolarmente esaltante quella di Milan Kremenovic all’Acireale, tanto da concludere la sua avventura in terra siciliana in anticipo con la risoluzione consensuale ufficializzata nella giornata di ieri. Il difensore in occasione della partita di Coppa Italia giocata al Granillo, aveva realizzato la rete del momentaneo vantaggio degli ospiti proprio contro la sua ex squadra, la Reggina.

Su di lui si registrano gli interessamenti di due società dello stesso girone e sono le calabresi Locri e Vibonese.