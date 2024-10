Calciomercato: arriva all’Acireale un esterno d’attacco ex Reggina

Calciomercato dilettanti aperto fino al prossimo 30 settembre con le società che continuano a operare nel tentativo di rinforzare le proprie rose anche in virtù di quello che si è visto alla prima giornata. Una di queste è l’Acireale, battuta dalla Scafatese, ma decisamente sfortunato in diverse circostanze quando il risultato era ancora in bilico. La società siciliana si è assicurata l’esterno d’attacco Andrea Tripicchio che nella stagione 2016-17 ha militato nella Reggina, realizzando due reti in undici presenze:

Il comunicato

“Andrea Tripicchio, originario di Cosenza, classe 1996, è un nuovo calciatore dell’Acireale. Alto un metro e 82, è un esterno d’attacco e possiede una spiccata capacità di accentrarsi e tirare in porta col sinistro, suo piede naturale. Può essere utilizzato anche come punta centrale, in posizione alternativa. Cresciuto nelle giovanili del Crotone, nella stagione 2015-2016, è stata una delle stelle dei crotonesi nel campionato Primavera 1, dove ha totalizzato 23 presenze e segnato 12 gol“.

“Ha poi esordito in Serie B coi calabresi nell’agosto 2013, e può vantare esperienze importanti sia in Serie C che in Serie D. Tra i professionisti ha indossato le maglie importanti di Reggina e Casertana. Dopo un nuovo passaggio al Crotone in B, scende in D e gioca con il Cittanova: 10 gol in 26 partite. Poi, con alterne fortune, tra Gladiator, Città di Sant’Agata e Castrovillari. Con i rossoneri calabresi riesce ad ottenere il miglior score della sua carriera: 12 gol e 6 assist su 37 presenze. Nella stagione 2022-2023, Tripicchio si è diviso tra Afragolese e Grosseto. Nel 2023-2024, infine, al San Marzano“.