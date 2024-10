Calciomercato: Aglietti chiede, la Reggina risponde. Due attaccanti in un giorno

In una sola giornata svanisce il timore di arrivare a ridosso della conclusione di questa sessione di calciomercato, senza aver rinforzato il reparto offensivo.

Per Aglietti subito Galabinov e Tumminello

Mister Aglietti da qualche giorno a microfoni aperti, reclamava la necessità di rinforzare il reparto offensivo e la sfida contro la Salernitana non ha fatto altro che evidenziare ancora di più questa inconsistenza offensiva, a fronte di una buona mole di gioco espressa, manovre interessanti e più di un cross andato a vuoto in area di rigore. Il ds Taibi ha rotto così gli indugi ponendo fine alla lunga attesa per Di Carmine e puntando dritto verso il bulgaro Galabinov. Trattativa già avviata da qualche giorno e chiusa rapidamente con l’attaccante che arriverà in amaranto insieme a Tumminello che ha già effettuato le visite mediche e per il quale la società amaranto ha già depositato il contratto. Contro il Monza con due frecce in più in attacco.