Calciomercato, Alfredo Pedullà: ‘La Reggina su un esperto centrocampista’

Non solo giovani per la Reggina di mister Stellone

Dopo il lungo elenco di giovani pronti ad indossare la casacca amaranto per un indirizzo preciso dettato dalla prima parte della strategia di calciomercato, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Ds Taibi sarebbe sulle tracce di un calciatore esperto in grado di svolgere il ruolo di centrocampista ma anche l’esterno come fatto nelle ultime stagioni, Luca Paganini classe 93, per tanti anni in forza al Frosinone dove ha conquistato anche una promozione in serie A. Recenti le sue esperienze con le maglie di Lecce ed Ascoli nello scorso campionato.