Calciomercato Reggina: alfredopedulla.com su trattative Pinto e Liotti

Rispetto a quanto abbiamo scritto questa mattina, arrivano conferme anche dall’esperto di calciomercoledo Alfredo Pedullà che, attraverso il suo sito ufficiale, scrive di tempi precisi di attesa della Reggina, rispetto alla disponibilità di cessione del Catania per Giovanni Pinto ed un possibile ritorno per Liotti:

“Un esterno sinistro per la Reggina. Il Catania non intende per ora liberare Giovanni Pinto, il club amaranto aspetterà per qualche ora ancora, al massimo fino a stasera. E poi chiuderà per Daniele Liotti del Pisa“.

