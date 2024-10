Calciomercato: Reggina e Bari si contendono il centrocampista esperto in promozioni

Tre promozioni in quattro anni con le maglia di Parma e Trapani, tanta qualità e moltissima esperienza per il centrocampista Francesco Corapi, ancora in forza alla compagine siciliana, ma fuori dai programmi tecnici e quindi destinato alla partenza.

Secondo i colleghi di trapanigranata.it, sulle sue tracce ci sarebbero le due big della serie C girone C, Reggina e Bari a contenderselo, con un leggero vantaggio al momento per i biancorossi:

“Francesco Corapi potrebbe presto porre fine alla sua avventura a Trapani. Il giocatore è attualmente corteggiato da Reggina e Bari e potrebbe raggiungere uno dei due club a titolo definitivo.

Per accaparrarsi Corapi, tra Reggina e Bari sembrerebbe in vantaggio la formazione pugliese, ma non si escludono possibili ribaltamenti di fronti. Si aggiunge inoltre che i biancorossi in estate avevano cercato fortemente Corapi, ma il giocatore decise di rimanere a Trapani per giocarsi le sue opzioni in serie B.

Corapi ha disputato solamente sei presenze nella prima parte del campionato granata causa infortunio, per un incidente in bicicletta, poco prima della fine del ritiro estivo, che gli ha causato la lesione a una vertebra“.