Calciomercato: arriva un nuovo difensore per il Licata

Il Licata Calcio è lieto di ufficializzare l’arrivo di Daniel Semenzato, difensore di grande esperienza e qualità, pronto a dare il suo contributo alla squadra guidata da mister Romano.

Chi è Daniel Semenzato? Un veterano del calcio italiano

Classe 1987, Semenzato vanta una lunga carriera tra Serie B e Serie C, con oltre 350 presenze in terza serie e 37 apparizioni nella cadetteria. Difensore solido e versatile, ha costruito la sua carriera distinguendosi per leadership, forza fisica e ottima lettura di gioco.

Dopo aver mosso i primi passi nel Montebelluna, è entrato a far parte del settore giovanile dell’Inter, per poi iniziare il suo percorso tra i professionisti.

Una carriera tra i club più prestigiosi della Serie C

Nel corso degli anni, Semenzato ha vestito numerose maglie prestigiose:

Frosinone

Cittadella

Como

Cremonese

Lecce

Bassano

Pordenone

Catania

Bari

Viterbese

Nella scorsa stagione ha militato in Serie D con la Luparense, accumulando esperienza anche nel massimo campionato dilettantistico.

Palmarès e trofei: una carriera vincente

Tra i traguardi più importanti del nuovo difensore gialloblù, spiccano:

Vittoria del Campionato di Serie C – Girone B con il Pordenone

Supercoppa di Serie C con il Pordenone

Semenzato, nuovo perno della difesa gialloblù

Con il suo arrivo, il Licata Calcio si assicura un giocatore di altissimo livello, pronto a mettere al servizio della squadra tutta la sua esperienza.

La società è certa che Semenzato sarà un valore aggiunto per il reparto difensivo e un riferimento fondamentale in campo e nello spogliatoio.

Daniel, benvenuto nella famiglia del Licata Calcio!