Licata-Reggina: designato l’arbitro del match

Trasferta siciliana per gli amaranto nella 24ª giornata del campionato

La Reggina torna in campo per la 24ª giornata del girone I della Serie D, affrontando il Licata in trasferta. Il match si disputerà domenica 16 febbraio alle ore 15:00 presso lo stadio Liotta.

Un match importante per gli amaranto

Dopo la pesante sconfitta interna con il Siracusa, la Reggina si prepara ad una trasferta insidiosa contro il Licata. La gara rappresenta un test per gli amaranto, che puntano alla conquista del 1° posto, seppur la strada, adesso, è veramente in salita.

La terna arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Flavio Barbetti di Arezzo, assistito da Claudiu Fecheta di Faenza e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari.