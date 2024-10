Calciomercato – Per l’attacco un vecchio pallino di Taibi ed un nome nuovo di alto livello

E' già in pieno fermento il mercato della Reggina. Per il DS l'obiettivo primario è l'attaccante

E’ sempre l’attaccante il colpo più a sensazione soprattutto per i tifosi. Quell’attaccante che la Reggina ha inseguito nella prima sessione di calciomercato, arrivando poi a Maritato e che ora Taibi vuole a tutti i costi per dare ulteriore peso al reparto offensivo. E’ il periodo in cui sono interminabili gli elenchi di nomi che vengono fatti, anche se su quelli spesi fino al momento, Calaiò e Bianchimano, ci sono le conferme dello stesso DS, come anche la certezza che non arriveranno.

I colleghi di Tuttoc.com parlano adesso di un vecchio pallino di Massimo Taibi che è l’attaccante del Cosenza Allan Baclet mentre il nome nuovo è quello di Abdou Doumbia del Lecce. Sul primo rimangono le difficoltà legate alla resistenza della società rossoblu a volersene liberare, mentre sul secondo c’è una concorrenza agguerrita, come Pisa e soprattutto Livorno, squadra con la quale proprio Doumbia ha giocato lo scorso anno, risultando tra i protagonisti della promozione in B.