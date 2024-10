Calciomercato Bari: i rinforzi arrivano dalla B? Centrocampista ed attaccante

Talento in mezzo al campo ed un vecchio obiettivo della Reggina in attacco

Non sarà rivoluzione così come in tanti avevano annunciato, ma il Bari anche in questa sessione di calciomercato sarà protagonista. La squadra, data dai più come favorita numero uno per la vittoria del campionato di serie C, oggi si trova dieci punti dietro la Reggina, pagando un inizio balbettante, ma anche una marcia inarrestabile degli amaranto.

Centrocampo ed attacco sembra siano i due reparti dove la società del presidente De Laurentiis voglia intervenire ed i nomi che circolano, come era immaginabile, sono di categoria superiore. Laribi talentuoso calciatore che ha vinto qualche campionato di serie B, ha giocato in serie a con il Sassuolo ed ora è in forza all’Empoli è l’obiettivo principale per la mediana, mentre in attacco spunta l’idea Bocalon, centravanti del Venezia, sondato anche dalla Reggina la scorsa estate.

Nel frattempo è pronta a salutare la coppia gol che ha regalato al Bari nello scorso campionato di serie D la promozione. Floriano ad un passo dal Palermo, dovrebbe seguirlo Neglia.