Il Calciomercato delle altre: ‘L’offerta del Bari per Ninkovic è ritenuta inaccettabile’

Pensava di averlo in pugno dopo aver ottenuto il si dal calciatore, ma per Ninkovic la strada si fa in salita in virtù della posizione presa dalla società bianconera con il suo patron Massimo Pulcinelli e le dichiarazioni rilasciate al Corriere Adriatico e riprese dai colleghi tuttobari.com:

“Abbiamo rifiutato l’offerta del Bari. Stiamo cercando di capire qual è la soluzione migliore per l’Ascoli e per il ragazzo. È probabile che alla fine resti con noi. L’offerta del Bari è stata rifiutata perché l’abbiamo ritenuta inaccettabile. Ninkovic è un grande valore aggiunto per la nostra squadra. Se dobbiamo lasciarlo andare via sarà solo con una grossa contropartita, altrimenti resterà con noi a lungo. Il valore che abbiamo dato al cartellino del giocatore è di almeno 5 milioni di euro”.

