Calciomercato: il Benevento aspetta Del Prato, ma Gasperini lo blocca

Enrico Del Prato è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Lo scorso anno la Reggina è riuscita ad averlo in prestito e nonostante l’età, è stato impiegato moltissimo dai due tecnici Toscano e Baroni, oltre alla titolarità in pianta stabile nella Nazionale Under 21.

La Reggina ci aveva provato

Rappresenta il classico esempio di calciatore moderno, duttile, quindi impiegabile in più zone del campo con una grande affidabilità. La Reggina all’inizio di questa sessione di calciomercato ha sondato nuovamente il terreno per rinnovare il prestito, operazione che però non ha avuto seguito. Il difensore dell’Atalanta è corteggiatissimo dal Benevento, compagine appena retrocessa dalla massima serie e che punta a tornarci subito. Sembrava imminente il passaggio ai sanniti ed invece si registra il momentaneo stop imposto dal tecnico Gasperini che lo sta impiegando, seppur per pochi minuti, nelle ultime amichevoli. Una bella soddisfazione per Enrico Del Prato e se vogliamo anche per la Reggina che ha creduto in lui nella passata stagione.