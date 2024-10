Calciomercato: Benevento, chiuso un grande colpo ed un altro in arrivo

Il Benevento vuole a tutti i costi tornare in serie A. E’ certamente la società con grandi potenzialità economiche e sulla carta se non il migliore, ha comunque uno degli organici più forti della cadetteria. Solo un leggero periodo di flessione caratterizzato da tre sconfitte consecutive, poi la rinascita contro la Reggina e da quel momento una marcia inarrestabile verso la parte più alta della classifica. In occasione della super sfida contro il Monza, la squadra di Caserta ha vinto con il risultato di 3-1, approfittando pure di una giornata storta dei brianzoli, dopo 37 minuti in nove uomini ed agguantato il secondo posto.

Arriva Farias, pronto Forte

Ad un organico di altissimo livello, il Benevento in questa sessione di calciomercato, pensando di poter perdere il bomber Lapadula, vuole cambiare aria, il presidente Vigorito ha già messo nel mirino due colpi di altissimo livello. Secondo quanto riferisce tuttoB, il primo già concluso con il contratto depositato in Lega di Diego Farias, svincolatosi dal Cagliari, il secondo dovrebbe essere Francesco Forte, oggi al Venezia, lo scorso anno autore di 14 reti con i lagunari ed uno dei protagonisti della promozione nella massima serie.