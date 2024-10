Calciomercato: tutte le big di B vogliono Inzaghi. Spunta un’altra squadra

Non è andata per come società e tifosi immaginavano. Il Parma anche per questa stagione ha dovuto dire addio ai sogni promozione essendo stato eliminato dal Cagliari nel corso dei play off. Nonostante questo la proprietà avrebbe deciso di continuare ancora con il tecnico Fabio Pecchia, ritenuto una certezza per la categoria. Ma secondo quanto riferisce la Gazzetta di Parma “La società emiliana ha già proposto da tempo il rinnovo all’allenatore che però continua non essere convintissimo. Pecchia chiederebbe garanzie tecniche e nel mercato vorrebbe avere i rinforzi adeguati per affrontare la stagione. Se queste rassicurazioni non dovessero arrivare, l’ipotesi divorzio sarebbe più concreta. E se le parti dovessero salutarsi, i gialloblu si stanno già guardando intorno. I nomi più gettonati sarebbero quelli di due ex che al Parma hanno lasciato il segno: il primo è Filippo Inzaghi mentre l’alternativa è rappresentata da Fabio Cannavaro“.

Il tecnico Inzaghi ha un contratto che lo lega alla Reggina fino al 2025, ma già diverse sono state le squadre alle quali è stato accostato come Spezia, Sampdoria (che poi ha scelto Grosso), inizialmente la Cremonese che poi ha confermato Ballardini ed ora il Parma.