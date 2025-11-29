City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calciomercato: l’attaccante Malcore si è liberato dal Casarano

Giocatore di sicuro affidamento e garanzia di gol. Tanti club di serie D su di lui, uno è in vantaggio su tutti

29 Novembre 2025 - 10:49 | Redazione

La promozione in serie C nella scorsa stagione con il contributo importante di tante reti segnate e qualche realizzione anche in questa. Giancarlo Malcore lascia il Casarano ed è pronto ad accasarsi altrove. Tanti club importanti di serie D sul calciatore, in vantaggio il Barletta:

Il comunicato della società

La società ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Giancarlo Malcore ai colori rossazzurri.

Il presidente Antonio Filograna, a nome suo personale e della società desidera ringraziare Giancarlo Malcore per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con la maglia rossazzurra, culminato con la storica promozione in Serie C, grazie anche ai suoi 17 gol realizzati, augurandogli le migliori fortune professionali”.

Reggio Calabria Calcio