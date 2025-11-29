Calciomercato: l’attaccante Malcore si è liberato dal Casarano
Giocatore di sicuro affidamento e garanzia di gol. Tanti club di serie D su di lui, uno è in vantaggio su tutti
29 Novembre 2025 - 10:49 | Redazione
La promozione in serie C nella scorsa stagione con il contributo importante di tante reti segnate e qualche realizzione anche in questa. Giancarlo Malcore lascia il Casarano ed è pronto ad accasarsi altrove. Tanti club importanti di serie D sul calciatore, in vantaggio il Barletta:
Il comunicato della società
”La società ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Giancarlo Malcore ai colori rossazzurri.
Il presidente Antonio Filograna, a nome suo personale e della società desidera ringraziare Giancarlo Malcore per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con la maglia rossazzurra, culminato con la storica promozione in Serie C, grazie anche ai suoi 17 gol realizzati, augurandogli le migliori fortune professionali”.