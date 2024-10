Calciomercato: a Catania sicuri dell’arrivo di Sarao, ma c’è un ostacolo da superare

“Entro lunedì, lo ricordiamo, dovrebbe raggiungere Torre del Grifo Village per iniziare l’avventura con la maglia del Catania“. Lo scrivono i colleghi di tuttocalciocatania.com facendo riferimento al passaggio che ormai viene dato per prossimo di Manuel Sarao dalla Reggina al Catania.

Lo spera soprattutto il Ds Taibi che nei giorni scorsi è stato parecchio duro nei confronti di due giocatori in particolare, uno appunto Sarao e l’altro Blondett, per un continuo rinvio rispetto a proposte come Catania e Catanzaro parecchio interessanti.

Ed è proprio l’intreccio tra le due società che al momento ha tenuto in attesa il trasferimento dell’attaccante in terra rossoazzurra. La società giallorossa sembra essere in grado di soddisfare le richieste economiche di Sarao il quale, però, come destinazione gradirebbe di più Catania che, invece, mette sul piatto qualcosa in meno. Superato questo ostacolo, sperando che ciò avvenga, allora sarà possibile il trasferimento.