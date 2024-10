Reggina: su Doumbia adesso sono in tre. Una società pronta a chiudere

Non ha avuto molta fortuna con la maglia amaranto per via dei diversi infortuni, ma un giocatore come Doumbia in serie C, può fare la differenza in qualsiasi squadra. E non è un caso che siano diverse le società che ne hanno chiesto la disponibilità al trasferimento, pur dovendo far fronte ad un ingaggio consistente. Nelle ultime ore si è parlato di una trattativa avviata con l’Avellino, insieme a Bertoncini e De Francesco, ma in realtà l’attaccante amaranto, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, potrebbe prendere altre strade:

“Abdou Doumbia, attaccante esterno classe 1990, lascerà la Reggina. E in queste ore sta valutando alcune proposte interessanti provenienti dalla Serie C: in vantaggio c’è la Carrarese che potrebbe decidere di chiudere l’operazione. Ma Doumbia è anche nella lista di Padova e Avellino“.