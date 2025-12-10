Calciomercato: Mimmo Toscano vuole un ex Reggina al Catania

I rossoazzurri puntano alla promozione in serie B e sono in testa alla classifica

Il Catania guida la classifica del campionato di serie C girone C. L’organico è di livello e nonostante i tanti infortuni Mimmo Toscano riesce comunque a trovare sempre soluzioni per sopperire alle tante assenze. Ma se si vuole vincere il campionato, c’è la necessità di mettere soprattutto in mezzo al campo qualità ed esperienza. Per tale motivo, secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo Corriere dello Sport, la società rossoazzurra avrebbe puntato tutto su Lorenzo Crisetig (ex Reggina), lo scorso anno promosso in B con la maglia del Padova. Resta da capire se la società patavina ha intenzione di privarsene, essendo un giocatore comunque ritenuto importante e anche capitano della squadra.