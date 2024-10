Calciomercato: Catanzaro, nel mirino due calciatori della Reggina

La grande incertezza in casa Reggina rispetto ad una situazione incredibile che si è venuta a verificare e che tiene la squadra amaranto al momento fuori dalla serie B, non può non avere ripercussioni sul gruppo calciatori. Del clima al centro sportivo S. Agata ne abbiamo già parlato in altra pagina del giornale, sul fronte mercato inevitabile che approfittando del momento, le altre società inizino i primi sondaggi soprattutto su quei giocatori di maggiore qualità. Il Palermo ha messo nel mirino l’esterno difensivo Di Chiara e quello offensivo Rivas, quest’ultimo ha espressamente chiesto di essere ceduto. Altri due calciatori al centro delle attenzioni di mercato sono Gagliolo e Canotto per i quali è forte l’interesse del Catanzaro. Majer ha invece tanti estimatori soprattutto in B e tra qualche settimana potrebbe trovare nuova destinazione. Resta da capire se le società interessate aspetteranno di conoscere il destino della Reggina o affonderanno il colpo subito.

Leggi anche