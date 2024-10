Reggina: il silenzio che sorprende del presidente regionale Roberto Occhiuto

La Reggina ad oggi è esclusa dal prossimo campionato di serie B. La battaglia non si è ancora conclusa anche se la preoccupazione tra i tifosi è crescente con il trascorrere delle settimane. Si riponeva parecchia fiducia sul Collegio di Garanzia del Coni che invece se è possibile è stato ancora più tranciante nei giudizi rispetto al Consiglio Federale, in attesa delle motivazioni che dovrebbero essere pubblicate nella giornata di giovedi 20 luglio. La stessa giornata in cui alla Corte d’Appello di Reggio Calabria si terrà l’udienza sui ricorsi, con richiesta di sospensiva, contro l’omologa concessa alla Reggina, presentati da INPS e Agenzia delle Entrate.

Ed in questi giorni di grande fermento, abbiamo anche registrato una serie di interventi da parte della politica locale, in modo particolare dei due sindaci f.f. Brunetti e Versace, ma anche di alcuni esponenti reggini e non della politica regionale e nazionale a tutela di un patrimonio che non rappresenta solo ed esclusivamente una squadra di calcio, ma molto di più a livello sociale e identitario nel proprio territorio. Ha fatto “rumore” invece l’assoluto silenzio rispetto alla delicata questione del Presidente Regionale della Calabria Roberto Occhiuto, nessun comunicato, nessuna dichiarazione ufficiale, solo una battuta rilasciata a precisa domanda posta da un collega e nulla più. Un silenzio che ha certamente sorpreso e che francamente non trova spiegazioni, non fosse altro perchè giunge dalla massima istituzione politica regionale. Quella Calabria che in serie B è rappresentata dal neo promosso Catanzaro, il Cosenza e si spera anche dalla Reggina.