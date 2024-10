Calciomercato: il centrocampista, ex Licata, Murgia finisce in Puglia

Aveva impressionato i tifosi della Reggina soprattutto in occasione della partita giocata al Granillo con la maglia del Licata. Alessio Murgia sembrava per caratteristiche il giocatore ideale per il centrocampo amaranto e per lungo tempo durante la stagione, si è fatto riferimento a lui come calciatore utile alla causa. Sono state diverse le squadre che nel corso di questa prima parte di calciomercato lo ha seguito e fino ad un certo punto il Locri sembrava quella più vicina ad assicurarsi le sue prestazioni.

E’ invece notizia ufficiale il suo approdo al Fasano, compagine che milita nel campionato di serie D in un girone che dai più viene ritenuto come quello maggiormente competitivo.