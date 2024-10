Calciomercato: quel centrocampo immaginato da Inzaghi, adesso è alla Spal

Ma non tutto il male vien per nuocere... La società ferrarese sta per completare un altro colpo in entrata dopo Proia

Il calciomercato sta per chiudere i battenti. Ancora poco meno di tre giorni a disposizione prima di concludere le operazioni da parte delle società sia in entrata che in uscita. La Reggina è tra quelle impegnate in entrambe le situazioni con Inzaghi che spera di poter avere a sua disposizione almeno un altro centrocampista di qualità. L’obiettivo unico è Hernani, mentre a proposito di centrocampisti, la curiosa coincidenza riguarda proprio la Reggina e la Spal.

Per lungo tempo la società amaranto ha seguito ed inseguito due elementi che si immaginava di poter aggiungere agli esperti Obi e Crisetig, parliamo di Proia e Valzania. Entrambi, però, nonostante gli accordi tra le società, hanno deciso di andare altrove, il primo accasatosi alla Spal, il secondo speranzoso di poter rimanere nella massima serie, si è trovato fuori dal progetto della Cremonese, ad un passo dall’Ascoli ed ora in procinto di trasferirsi proprio alla Spal. Venturato, quindi, si ritroverà in squadra due dei centrocampisti più validi della cadetteria, che fino a qualche settimana addietro avrebbero potuto vestire la maglia amaranto. Ma non tutto il male vien per nuocere, perchè la Reggina è andata diretta su Majer e sta scoprendo con il trascorrere delle giornate un grandissimo Fabbian.