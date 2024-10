Calciomercato: Cosenza scatenato, quattro colpi da B

Sta cercando di mantenere la promessa fatta un attimo dopo la vittoria dello spareggio il presidente Guarascio, cioè alzare l’asticella per un Cosenza che spera di poter disputare un campionato più tranquillo rispetto a quelli vissuti nelle ultime stagioni. Il colpo Tutino ha entusiasmato la piazza ed ora secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbero addirittura quattro i calciatori in entrata, tutti di livello e profondi conoscitori della serie B: “I calabresi hanno praticamente chiuso per il difensore centrale Filippo Sgarbi e l’attaccante Samuel Di Carmine, entrambi svincolati dal Perugia. Dal Benevento sono in arrivo alla corte di Caserta anche l’esterno offensivo Riccardo Improta e il centrocampista Mattia Viviani“.