Calciomercato: Cosenza scatenato, pronti tre colpi

Su TMW si fa il riepilogo delle prossime e possibili operazioni di mercato di un Cosenza che, secondo ha già riferito il presidente Guarascio, intende alzare l’asticella per la prossima stagione: “Il Cosenza ha deciso di accelerare sul mercato e punta a chiudere in breve tempo almeno tre colpi. Il più importante è quello relativo a Gennaro Tutino, già nel club calabrese dal 2017 al 2019 con una promozione in Serie B conquistata e ben 22 reti, e 10 assist, in 74 presenze. La trattativa con il Parma, proprietario del cartellino è in fase avanzata con l’attaccante che ha voluto fortemente tornare al Cosenza facilitando un’operazione che tiene banco praticamente da inizio mercato.

Ma il mercato portato avanti dal ds Gemmi non finisce qui. Il secondo colpo in canna è legato al duttile centrocampista Riccardo Improta del Benevento, un giocatore voluto fortemente da mister Caserta, che lo ha allenato in giallorosso, mentre è in arrivo anche un terzo rinforzo che porta il nome dell’esperto Samuel Di Carmine, svincolato dopo l’esperienza al Perugia. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport spiegando che il club lavora anche al ritorno di tre giocatori che erano già in forza alla squadra nella seconda parte della stagione appena passata: i centrocampisti Agostinelli (Fiorentina) e Praszelik (Verona) ma soprattutto l’attaccante esterno Marras (Bari)”.