Calciomercato dilettanti e professionisti: le date di apertura e chiusura

La Reggina dovrà necessariamente intervenire, partendo prima dalle cessioni per poi effettuare movimenti in entrata

Ci si avvicina al mese di dicembre e per le società dilettantistiche c’è l’opportunità di intervenire per provare a sistemare i propri organici. Secondo quanto già stabilito dalla FIGC, di seguito le date delle due finestre per il calciomercato dei dilettanti e a seguire quello per i professionisti:

“La finestra invernale si aprirà il 3 del prossimo mese fino al 18 dicembre, nell’ambito di trasferimenti tra squadre dilettantistiche, da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 la finestra invernale dei professionisti, con la possibilità per i Dilettanti di tesserare elementi provenienti da da A, B o C. Rimane valida la possibilità di tesserare calciatori senza contratto e sarà possibile farlo sino al 31 marzo”.

La Reggina, si spera, dovrebbe essere tra le società più attive, partendo intanto dalle cessioni visti i tanti elementi in organico alcuni dei quali poco utili alla causa per fare poi interventi mirati in entrata.